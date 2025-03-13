Moedas / TNET
TNET: TriNet Group Inc
68.24 USD 0.06 (0.09%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TNET para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.95 e o mais alto foi 69.18.
Veja a dinâmica do par de moedas TriNet Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
67.95 69.18
Faixa anual
63.23 99.78
- Fechamento anterior
- 68.18
- Open
- 68.07
- Bid
- 68.24
- Ask
- 68.54
- Low
- 67.95
- High
- 69.18
- Volume
- 49
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- -4.81%
- Mudança de 6 meses
- -13.06%
- Mudança anual
- -29.43%
