Währungen / TNET
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TNET: TriNet Group Inc
68.03 USD 0.15 (0.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TNET hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.95 bis zu einem Hoch von 69.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die TriNet Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNET News
- TriNet kündigt Quartalsdividende von 0,275 US-Dollar pro Aktie an
- TriNet announces quarterly dividend of $0.275 per share
- Is the Options Market Predicting a Spike in TriNet Stock?
- TriNet Deserves An Upgrade To "Buy" On Better Margins Ahead (NYSE:TNET)
- Trinet Group stock hits 52-week low at 62.7 USD
- Trinet Group stock hits 52-week low at 63.11 USD
- Stifel reiterates Buy rating on TriNet Group stock with $97 price target
- Earnings call transcript: TriNet Q2 2025 earnings beat boosts stock
- TriNet (TNET) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- TriNet Group (TNET) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- TriNet Group beats Q2 earnings expectations, shares soar 3%
- Trinet Grou earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Trinet Group stock hits 52-week low at 65.27 USD
- TriNet launches sales training program for aspiring professionals
- TriNet declares $0.275 per share quarterly dividend
- Stifel maintains Buy rating and $97 target on TriNet stock
- TriNet Recognized as a 2025-2026 Best Company to Work For by U.S. News & World Report
- Trinet group’s CTO sells $117,891 in common stock
- LRT Capital Management February 2025 Investor Update
Tagesspanne
67.95 69.18
Jahresspanne
63.23 99.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.18
- Eröffnung
- 68.07
- Bid
- 68.03
- Ask
- 68.33
- Tief
- 67.95
- Hoch
- 69.18
- Volumen
- 370
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- -5.11%
- 6-Monatsänderung
- -13.33%
- Jahresänderung
- -29.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K