TNET: TriNet Group Inc

68.03 USD 0.15 (0.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TNET hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.95 bis zu einem Hoch von 69.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die TriNet Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
67.95 69.18
Jahresspanne
63.23 99.78
Vorheriger Schlusskurs
68.18
Eröffnung
68.07
Bid
68.03
Ask
68.33
Tief
67.95
Hoch
69.18
Volumen
370
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
-5.11%
6-Monatsänderung
-13.33%
Jahresänderung
-29.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K