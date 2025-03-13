CotizacionesSecciones
TNET: TriNet Group Inc

68.18 USD 0.31 (0.45%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TNET de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.50, mientras que el máximo ha alcanzado 70.66.

TNET News

Rango diario
67.50 70.66
Rango anual
63.23 99.78
Cierres anteriores
68.49
Open
68.03
Bid
68.18
Ask
68.48
Low
67.50
High
70.66
Volumen
662
Cambio diario
-0.45%
Cambio mensual
-4.90%
Cambio a 6 meses
-13.14%
Cambio anual
-29.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B