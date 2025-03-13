Divisas / TNET
TNET: TriNet Group Inc
68.18 USD 0.31 (0.45%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TNET de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.50, mientras que el máximo ha alcanzado 70.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TriNet Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
67.50 70.66
Rango anual
63.23 99.78
- Cierres anteriores
- 68.49
- Open
- 68.03
- Bid
- 68.18
- Ask
- 68.48
- Low
- 67.50
- High
- 70.66
- Volumen
- 662
- Cambio diario
- -0.45%
- Cambio mensual
- -4.90%
- Cambio a 6 meses
- -13.14%
- Cambio anual
- -29.49%
