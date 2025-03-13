통화 / TNET
TNET: TriNet Group Inc
68.07 USD 0.04 (0.06%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TNET 환율이 오늘 0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 67.54이고 고가는 68.72이었습니다.
TriNet Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
67.54 68.72
년간 변동
63.23 99.78
- 이전 종가
- 68.03
- 시가
- 68.45
- Bid
- 68.07
- Ask
- 68.37
- 저가
- 67.54
- 고가
- 68.72
- 볼륨
- 703
- 일일 변동
- 0.06%
- 월 변동
- -5.05%
- 6개월 변동
- -13.28%
- 년간 변동율
- -29.61%
20 9월, 토요일