TNET: TriNet Group Inc
68.03 USD 0.15 (0.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TNETの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり67.95の安値と69.18の高値で取引されました。
TriNet Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TNET News
- TriNet、四半期配当を1株あたり0.275ドルと発表
- TriNet announces quarterly dividend of $0.275 per share
- Is the Options Market Predicting a Spike in TriNet Stock?
- TriNet Deserves An Upgrade To "Buy" On Better Margins Ahead (NYSE:TNET)
- Trinet Group stock hits 52-week low at 62.7 USD
- Trinet Group stock hits 52-week low at 63.11 USD
- Stifel reiterates Buy rating on TriNet Group stock with $97 price target
- Earnings call transcript: TriNet Q2 2025 earnings beat boosts stock
- TriNet (TNET) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- TriNet Group (TNET) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- TriNet Group beats Q2 earnings expectations, shares soar 3%
- Trinet Grou earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Trinet Group stock hits 52-week low at 65.27 USD
- TriNet launches sales training program for aspiring professionals
- TriNet declares $0.275 per share quarterly dividend
- Stifel maintains Buy rating and $97 target on TriNet stock
- TriNet Recognized as a 2025-2026 Best Company to Work For by U.S. News & World Report
- Trinet group’s CTO sells $117,891 in common stock
- LRT Capital Management February 2025 Investor Update
1日のレンジ
67.95 69.18
1年のレンジ
63.23 99.78
- 以前の終値
- 68.18
- 始値
- 68.07
- 買値
- 68.03
- 買値
- 68.33
- 安値
- 67.95
- 高値
- 69.18
- 出来高
- 370
- 1日の変化
- -0.22%
- 1ヶ月の変化
- -5.11%
- 6ヶ月の変化
- -13.33%
- 1年の変化
- -29.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K