クォートセクション
通貨 / TNET
株に戻る

TNET: TriNet Group Inc

68.03 USD 0.15 (0.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TNETの今日の為替レートは、-0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり67.95の安値と69.18の高値で取引されました。

TriNet Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNET News

1日のレンジ
67.95 69.18
1年のレンジ
63.23 99.78
以前の終値
68.18
始値
68.07
買値
68.03
買値
68.33
安値
67.95
高値
69.18
出来高
370
1日の変化
-0.22%
1ヶ月の変化
-5.11%
6ヶ月の変化
-13.33%
1年の変化
-29.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K