Валюты / TNET
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TNET: TriNet Group Inc
68.49 USD 0.03 (0.04%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TNET за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.90, а максимальная — 68.67.
Следите за динамикой TriNet Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TNET
- Is the Options Market Predicting a Spike in TriNet Stock?
- TriNet Deserves An Upgrade To "Buy" On Better Margins Ahead (NYSE:TNET)
- Trinet Group stock hits 52-week low at 62.7 USD
- Trinet Group stock hits 52-week low at 63.11 USD
- Stifel reiterates Buy rating on TriNet Group stock with $97 price target
- Earnings call transcript: TriNet Q2 2025 earnings beat boosts stock
- TriNet (TNET) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- TriNet Group (TNET) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- TriNet Group beats Q2 earnings expectations, shares soar 3%
- Trinet Grou earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Trinet Group stock hits 52-week low at 65.27 USD
- TriNet launches sales training program for aspiring professionals
- TriNet declares $0.275 per share quarterly dividend
- Stifel maintains Buy rating and $97 target on TriNet stock
- TriNet Recognized as a 2025-2026 Best Company to Work For by U.S. News & World Report
- Trinet group’s CTO sells $117,891 in common stock
- LRT Capital Management February 2025 Investor Update
Дневной диапазон
67.90 68.67
Годовой диапазон
63.23 99.78
- Предыдущее закрытие
- 68.46
- Open
- 68.42
- Bid
- 68.49
- Ask
- 68.79
- Low
- 67.90
- High
- 68.67
- Объем
- 263
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- -4.46%
- 6-месячное изменение
- -12.74%
- Годовое изменение
- -29.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.