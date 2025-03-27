Dövizler / TLSIW
TLSIW: TriSalus Life Sciences Inc - Warrant
1.6000 USD 0.0900 (5.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TLSIW fiyatı bugün -5.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.6000 ve Yüksek fiyatı olarak 1.6200 aralığında işlem gördü.
TriSalus Life Sciences Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
1.6000 1.6200
Yıllık aralık
0.4201 4.9999
- Önceki kapanış
- 1.6900
- Açılış
- 1.6200
- Satış
- 1.6000
- Alış
- 1.6030
- Düşük
- 1.6000
- Yüksek
- 1.6200
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -5.33%
- Aylık değişim
- -3.03%
- 6 aylık değişim
- 35.59%
- Yıllık değişim
- 35.60%
21 Eylül, Pazar