TLSIW: TriSalus Life Sciences Inc - Warrant

1.6000 USD 0.0900 (5.33%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TLSIW a changé de -5.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.6000 et à un maximum de 1.6200.

Suivez la dynamique TriSalus Life Sciences Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.6000 1.6200
Range Annuel
0.4201 4.9999
Clôture Précédente
1.6900
Ouverture
1.6200
Bid
1.6000
Ask
1.6030
Plus Bas
1.6000
Plus Haut
1.6200
Volume
2
Changement quotidien
-5.33%
Changement Mensuel
-3.03%
Changement à 6 Mois
35.59%
Changement Annuel
35.60%
