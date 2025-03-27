Valute / TLSIW
TLSIW: TriSalus Life Sciences Inc - Warrant
1.6000 USD 0.0900 (5.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TLSIW ha avuto una variazione del -5.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.6000 e ad un massimo di 1.6200.
Segui le dinamiche di TriSalus Life Sciences Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.6000 1.6200
Intervallo Annuale
0.4201 4.9999
- Chiusura Precedente
- 1.6900
- Apertura
- 1.6200
- Bid
- 1.6000
- Ask
- 1.6030
- Minimo
- 1.6000
- Massimo
- 1.6200
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -5.33%
- Variazione Mensile
- -3.03%
- Variazione Semestrale
- 35.59%
- Variazione Annuale
- 35.60%
21 settembre, domenica