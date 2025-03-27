QuotazioniSezioni
Valute / TLSIW
TLSIW: TriSalus Life Sciences Inc - Warrant

1.6000 USD 0.0900 (5.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TLSIW ha avuto una variazione del -5.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.6000 e ad un massimo di 1.6200.

Segui le dinamiche di TriSalus Life Sciences Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.6000 1.6200
Intervallo Annuale
0.4201 4.9999
Chiusura Precedente
1.6900
Apertura
1.6200
Bid
1.6000
Ask
1.6030
Minimo
1.6000
Massimo
1.6200
Volume
2
Variazione giornaliera
-5.33%
Variazione Mensile
-3.03%
Variazione Semestrale
35.59%
Variazione Annuale
35.60%
21 settembre, domenica