Валюты / TLSIW
TLSIW: TriSalus Life Sciences Inc - Warrant
1.6900 USD 0.1300 (8.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TLSIW за сегодня изменился на 8.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.6900, а максимальная — 1.7400.
Следите за динамикой TriSalus Life Sciences Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.6900 1.7400
Годовой диапазон
0.4201 4.9999
- Предыдущее закрытие
- 1.5600
- Open
- 1.7400
- Bid
- 1.6900
- Ask
- 1.6930
- Low
- 1.6900
- High
- 1.7400
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 8.33%
- Месячное изменение
- 2.42%
- 6-месячное изменение
- 43.22%
- Годовое изменение
- 43.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.