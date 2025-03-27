KurseKategorien
TLSIW: TriSalus Life Sciences Inc - Warrant

1.6900 USD 0.0400 (2.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TLSIW hat sich für heute um 2.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.6900 bis zu einem Hoch von 1.6900 gehandelt.

Verfolgen Sie die TriSalus Life Sciences Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.6900 1.6900
Jahresspanne
0.4201 4.9999
Vorheriger Schlusskurs
1.6500
Eröffnung
1.6900
Bid
1.6900
Ask
1.6930
Tief
1.6900
Hoch
1.6900
Volumen
1
Tagesänderung
2.42%
Monatsänderung
2.42%
6-Monatsänderung
43.22%
Jahresänderung
43.23%
