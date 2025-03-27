Währungen / TLSIW
TLSIW: TriSalus Life Sciences Inc - Warrant
1.6900 USD 0.0400 (2.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLSIW hat sich für heute um 2.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.6900 bis zu einem Hoch von 1.6900 gehandelt.
Verfolgen Sie die TriSalus Life Sciences Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.6900 1.6900
Jahresspanne
0.4201 4.9999
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.6500
- Eröffnung
- 1.6900
- Bid
- 1.6900
- Ask
- 1.6930
- Tief
- 1.6900
- Hoch
- 1.6900
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 2.42%
- Monatsänderung
- 2.42%
- 6-Monatsänderung
- 43.22%
- Jahresänderung
- 43.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K