시세섹션
통화 / TLSIW
주식로 돌아가기

TLSIW: TriSalus Life Sciences Inc - Warrant

1.6000 USD 0.0900 (5.33%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TLSIW 환율이 오늘 -5.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.6000이고 고가는 1.6200이었습니다.

TriSalus Life Sciences Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TLSIW News

일일 변동 비율
1.6000 1.6200
년간 변동
0.4201 4.9999
이전 종가
1.6900
시가
1.6200
Bid
1.6000
Ask
1.6030
저가
1.6000
고가
1.6200
볼륨
2
일일 변동
-5.33%
월 변동
-3.03%
6개월 변동
35.59%
년간 변동율
35.60%
20 9월, 토요일