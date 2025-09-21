FiyatlarBölümler
Dövizler / TEM
TEM

88.24 USD 1.17 (1.34%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TEM fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 86.50 ve Yüksek fiyatı olarak 90.97 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
86.50 90.97
Yıllık aralık
31.36 91.45
Önceki kapanış
87.07
Açılış
88.47
Satış
88.24
Alış
88.54
Düşük
86.50
Yüksek
90.97
Hacim
22.344 K
Günlük değişim
1.34%
Aylık değişim
19.83%
6 aylık değişim
82.81%
Yıllık değişim
55.63%
21 Eylül, Pazar