TEM
87.07 USD 0.62 (0.72%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TEMの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり86.25の安値と88.71の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
86.25 88.71
1年のレンジ
31.36 91.45
- 以前の終値
- 86.45
- 始値
- 88.00
- 買値
- 87.07
- 買値
- 87.37
- 安値
- 86.25
- 高値
- 88.71
- 出来高
- 11.145 K
- 1日の変化
- 0.72%
- 1ヶ月の変化
- 18.24%
- 6ヶ月の変化
- 80.38%
- 1年の変化
- 53.56%
