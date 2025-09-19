Währungen / TEM
TEM
87.20 USD 0.13 (0.15%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TEM hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.50 bis zu einem Hoch von 90.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
86.50 90.97
Jahresspanne
31.36 91.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 87.07
- Eröffnung
- 88.47
- Bid
- 87.20
- Ask
- 87.50
- Tief
- 86.50
- Hoch
- 90.97
- Volumen
- 15.714 K
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 18.41%
- 6-Monatsänderung
- 80.65%
- Jahresänderung
- 53.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K