Devises / TEM
TEM

88.24 USD 1.17 (1.34%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TEM a changé de 1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.50 et à un maximum de 90.97.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
86.50 90.97
Range Annuel
31.36 91.45
Clôture Précédente
87.07
Ouverture
88.47
Bid
88.24
Ask
88.54
Plus Bas
86.50
Plus Haut
90.97
Volume
22.344 K
Changement quotidien
1.34%
Changement Mensuel
19.83%
Changement à 6 Mois
82.81%
Changement Annuel
55.63%
20 septembre, samedi