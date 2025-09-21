Valute / TEM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TEM
88.24 USD 1.17 (1.34%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TEM ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 86.50 e ad un massimo di 90.97.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
86.50 90.97
Intervallo Annuale
31.36 91.45
- Chiusura Precedente
- 87.07
- Apertura
- 88.47
- Bid
- 88.24
- Ask
- 88.54
- Minimo
- 86.50
- Massimo
- 90.97
- Volume
- 22.344 K
- Variazione giornaliera
- 1.34%
- Variazione Mensile
- 19.83%
- Variazione Semestrale
- 82.81%
- Variazione Annuale
- 55.63%
21 settembre, domenica