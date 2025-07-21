Dövizler / TDC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TDC: Teradata Corporation
22.01 USD 0.20 (0.90%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TDC fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.88 ve Yüksek fiyatı olarak 22.37 aralığında işlem gördü.
Teradata Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDC haberleri
- BlackBerry Q2 Earnings Preview: Valuation And Growth Considerations (NYSE:BB)
- TDV: Technology Dashboard For September
- UBS, Teradata hissesi derecelendirmesini koruyor, ARR büyümesinin istikrar kazanmasını bekliyor
- UBS maintains Teradata stock rating, awaits ARR growth stabilization
- Teradata Corporation (TDC) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- NetApp's Q1 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Stock Down
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- PTF: Technology Dashboard For August
- Teradata Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Shares Up
- Teradata (TDC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Teradata (TDC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Teradata Q1 2025 presentation: Cloud growth continues amid overall revenue challenges
- Teradata earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- CyberArk stock rating downgraded to Neutral by UBS following Palo Alto acquisition news
- CyberArk stock rating downgraded to Neutral from Buy by Guggenheim
- Western Digital (WDC) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
- CyberArk stock rating downgraded to Neutral by BTIG after Palo Alto deal
- Teradata enhances ModelOps for enterprise AI deployment
- Teradata launches open-source MCP Server for enterprise AI agents
- SNOW Stock Trades Higher Than Industry at 14.2 P/S: Buy, Sell or Hold?
- The Zacks Analyst Blog Highlights HubSpot, Okta, Adobe, NICE and Teradata
- Buy These 5 AI-Focused Stocks to Tap Double-Digit Short-Term Upside
Günlük aralık
21.88 22.37
Yıllık aralık
18.43 33.69
- Önceki kapanış
- 22.21
- Açılış
- 22.36
- Satış
- 22.01
- Alış
- 22.31
- Düşük
- 21.88
- Yüksek
- 22.37
- Hacim
- 1.241 K
- Günlük değişim
- -0.90%
- Aylık değişim
- 6.38%
- 6 aylık değişim
- -2.61%
- Yıllık değişim
- -27.31%
21 Eylül, Pazar