TDC: Teradata Corporation
22.01 USD 0.20 (0.90%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TDC a changé de -0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.88 et à un maximum de 22.37.
Suivez la dynamique Teradata Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TDC Nouvelles
- BlackBerry Q2 Earnings Preview: Valuation And Growth Considerations (NYSE:BB)
- TDV: Technology Dashboard For September
- UBS maintient sa note sur l’action Teradata, en attente d’une stabilisation de la croissance de l’ARR
- Teradata Corporation (TDC) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- NetApp's Q1 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Stock Down
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- PTF: Technology Dashboard For August
- Teradata Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Shares Up
- Teradata (TDC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Teradata (TDC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Teradata Q1 2025 presentation: Cloud growth continues amid overall revenue challenges
- Teradata earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- CyberArk stock rating downgraded to Neutral by UBS following Palo Alto acquisition news
- CyberArk stock rating downgraded to Neutral from Buy by Guggenheim
- Western Digital (WDC) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
- CyberArk stock rating downgraded to Neutral by BTIG after Palo Alto deal
- Teradata enhances ModelOps for enterprise AI deployment
- Teradata launches open-source MCP Server for enterprise AI agents
- SNOW Stock Trades Higher Than Industry at 14.2 P/S: Buy, Sell or Hold?
- The Zacks Analyst Blog Highlights HubSpot, Okta, Adobe, NICE and Teradata
- Buy These 5 AI-Focused Stocks to Tap Double-Digit Short-Term Upside
Range quotidien
21.88 22.37
Range Annuel
18.43 33.69
- Clôture Précédente
- 22.21
- Ouverture
- 22.36
- Bid
- 22.01
- Ask
- 22.31
- Plus Bas
- 21.88
- Plus Haut
- 22.37
- Volume
- 1.241 K
- Changement quotidien
- -0.90%
- Changement Mensuel
- 6.38%
- Changement à 6 Mois
- -2.61%
- Changement Annuel
- -27.31%
20 septembre, samedi