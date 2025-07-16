Währungen / TDC
TDC: Teradata Corporation
22.21 USD 0.39 (1.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TDC hat sich für heute um 1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.94 bis zu einem Hoch von 22.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teradata Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.94 22.51
Jahresspanne
18.43 33.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.82
- Eröffnung
- 21.98
- Bid
- 22.21
- Ask
- 22.51
- Tief
- 21.94
- Hoch
- 22.51
- Volumen
- 1.574 K
- Tagesänderung
- 1.79%
- Monatsänderung
- 7.35%
- 6-Monatsänderung
- -1.73%
- Jahresänderung
- -26.65%
