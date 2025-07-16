通貨 / TDC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TDC: Teradata Corporation
22.21 USD 0.39 (1.79%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TDCの今日の為替レートは、1.79%変化しました。日中、通貨は1あたり21.94の安値と22.51の高値で取引されました。
Teradata Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDC News
- TDV: Technology Dashboard For September
- UBSはTeradataの株式評価を維持、ARR成長の安定化を待つ
- UBS maintains Teradata stock rating, awaits ARR growth stabilization
- Teradata Corporation (TDC) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- NetApp's Q1 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Stock Down
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- PTF: Technology Dashboard For August
- Teradata Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Shares Up
- Teradata (TDC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Teradata (TDC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Teradata Q1 2025 presentation: Cloud growth continues amid overall revenue challenges
- Teradata earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- CyberArk stock rating downgraded to Neutral by UBS following Palo Alto acquisition news
- CyberArk stock rating downgraded to Neutral from Buy by Guggenheim
- Western Digital (WDC) Tops Q4 Earnings and Revenue Estimates
- CyberArk stock rating downgraded to Neutral by BTIG after Palo Alto deal
- Teradata enhances ModelOps for enterprise AI deployment
- Teradata launches open-source MCP Server for enterprise AI agents
- SNOW Stock Trades Higher Than Industry at 14.2 P/S: Buy, Sell or Hold?
- The Zacks Analyst Blog Highlights HubSpot, Okta, Adobe, NICE and Teradata
- Buy These 5 AI-Focused Stocks to Tap Double-Digit Short-Term Upside
- XNTK: Technology Dashboard For July (NYSEARCA:XNTK)
1日のレンジ
21.94 22.51
1年のレンジ
18.43 33.69
- 以前の終値
- 21.82
- 始値
- 21.98
- 買値
- 22.21
- 買値
- 22.51
- 安値
- 21.94
- 高値
- 22.51
- 出来高
- 1.574 K
- 1日の変化
- 1.79%
- 1ヶ月の変化
- 7.35%
- 6ヶ月の変化
- -1.73%
- 1年の変化
- -26.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K