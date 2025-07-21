통화 / TDC
TDC: Teradata Corporation
22.01 USD 0.20 (0.90%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TDC 환율이 오늘 -0.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.88이고 고가는 22.37이었습니다.
Teradata Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TDC News
일일 변동 비율
21.88 22.37
년간 변동
18.43 33.69
- 이전 종가
- 22.21
- 시가
- 22.36
- Bid
- 22.01
- Ask
- 22.31
- 저가
- 21.88
- 고가
- 22.37
- 볼륨
- 1.241 K
- 일일 변동
- -0.90%
- 월 변동
- 6.38%
- 6개월 변동
- -2.61%
- 년간 변동율
- -27.31%
20 9월, 토요일