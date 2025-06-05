FiyatlarBölümler
Dövizler / TCI
Geri dön - Hisse senetleri

TCI: Transcontinental Realty Investors Inc

45.90 USD 0.75 (1.66%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TCI fiyatı bugün 1.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.90 ve Yüksek fiyatı olarak 46.00 aralığında işlem gördü.

Transcontinental Realty Investors Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCI haberleri

Günlük aralık
45.90 46.00
Yıllık aralık
25.68 47.86
Önceki kapanış
45.15
Açılış
46.00
Satış
45.90
Alış
46.20
Düşük
45.90
Yüksek
46.00
Hacim
6
Günlük değişim
1.66%
Aylık değişim
-0.22%
6 aylık değişim
61.17%
Yıllık değişim
62.19%
21 Eylül, Pazar