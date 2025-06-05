通貨 / TCI
TCI: Transcontinental Realty Investors Inc
45.15 USD 0.15 (0.33%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCIの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり45.15の安値と45.15の高値で取引されました。
Transcontinental Realty Investors Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
45.15 45.15
1年のレンジ
25.68 47.86
- 以前の終値
- 45.00
- 始値
- 45.15
- 買値
- 45.15
- 買値
- 45.45
- 安値
- 45.15
- 高値
- 45.15
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- -1.85%
- 6ヶ月の変化
- 58.53%
- 1年の変化
- 59.54%
