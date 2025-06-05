КотировкиРазделы
TCI
TCI: Transcontinental Realty Investors Inc

45.00 USD 0.80 (1.81%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TCI за сегодня изменился на 1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.00, а максимальная — 46.50.

Следите за динамикой Transcontinental Realty Investors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TCI

Дневной диапазон
45.00 46.50
Годовой диапазон
25.68 47.86
Предыдущее закрытие
44.20
Open
46.50
Bid
45.00
Ask
45.30
Low
45.00
High
46.50
Объем
3
Дневное изменение
1.81%
Месячное изменение
-2.17%
6-месячное изменение
58.01%
Годовое изменение
59.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.