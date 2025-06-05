Валюты / TCI
TCI: Transcontinental Realty Investors Inc
45.00 USD 0.80 (1.81%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCI за сегодня изменился на 1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.00, а максимальная — 46.50.
Следите за динамикой Transcontinental Realty Investors Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.00 46.50
Годовой диапазон
25.68 47.86
- Предыдущее закрытие
- 44.20
- Open
- 46.50
- Bid
- 45.00
- Ask
- 45.30
- Low
- 45.00
- High
- 46.50
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.81%
- Месячное изменение
- -2.17%
- 6-месячное изменение
- 58.01%
- Годовое изменение
- 59.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.