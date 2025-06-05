Währungen / TCI
TCI: Transcontinental Realty Investors Inc
45.15 USD 0.15 (0.33%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TCI hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.15 bis zu einem Hoch von 45.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Transcontinental Realty Investors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
45.15 45.15
Jahresspanne
25.68 47.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.00
- Eröffnung
- 45.15
- Bid
- 45.15
- Ask
- 45.45
- Tief
- 45.15
- Hoch
- 45.15
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- -1.85%
- 6-Monatsänderung
- 58.53%
- Jahresänderung
- 59.54%
