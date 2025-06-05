KurseKategorien
TCI: Transcontinental Realty Investors Inc

45.15 USD 0.15 (0.33%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TCI hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.15 bis zu einem Hoch von 45.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Transcontinental Realty Investors Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.15 45.15
Jahresspanne
25.68 47.86
Vorheriger Schlusskurs
45.00
Eröffnung
45.15
Bid
45.15
Ask
45.45
Tief
45.15
Hoch
45.15
Volumen
1
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
-1.85%
6-Monatsänderung
58.53%
Jahresänderung
59.54%
