TCI: Transcontinental Realty Investors Inc
45.90 USD 0.75 (1.66%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCI ha avuto una variazione del 1.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.90 e ad un massimo di 46.00.
Segui le dinamiche di Transcontinental Realty Investors Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
45.90 46.00
Intervallo Annuale
25.68 47.86
- Chiusura Precedente
- 45.15
- Apertura
- 46.00
- Bid
- 45.90
- Ask
- 46.20
- Minimo
- 45.90
- Massimo
- 46.00
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 1.66%
- Variazione Mensile
- -0.22%
- Variazione Semestrale
- 61.17%
- Variazione Annuale
- 62.19%
20 settembre, sabato