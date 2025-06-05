Divisas / TCI
TCI: Transcontinental Realty Investors Inc
45.00 USD 0.80 (1.81%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TCI de hoy ha cambiado un 1.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.00, mientras que el máximo ha alcanzado 46.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Transcontinental Realty Investors Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
45.00 46.50
Rango anual
25.68 47.86
- Cierres anteriores
- 44.20
- Open
- 46.50
- Bid
- 45.00
- Ask
- 45.30
- Low
- 45.00
- High
- 46.50
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 1.81%
- Cambio mensual
- -2.17%
- Cambio a 6 meses
- 58.01%
- Cambio anual
- 59.01%
