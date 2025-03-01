FiyatlarBölümler
Dövizler / TCBK
Geri dön - Hisse senetleri

TCBK: TriCo Bancshares

45.20 USD 1.28 (2.75%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TCBK fiyatı bugün -2.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.18 ve Yüksek fiyatı olarak 46.65 aralığında işlem gördü.

TriCo Bancshares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCBK haberleri

Günlük aralık
45.18 46.65
Yıllık aralık
35.20 51.02
Önceki kapanış
46.48
Açılış
46.36
Satış
45.20
Alış
45.50
Düşük
45.18
Yüksek
46.65
Hacim
493
Günlük değişim
-2.75%
Aylık değişim
2.12%
6 aylık değişim
14.03%
Yıllık değişim
9.76%
21 Eylül, Pazar