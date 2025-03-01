通貨 / TCBK
TCBK: TriCo Bancshares
46.48 USD 1.43 (3.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCBKの今日の為替レートは、3.17%変化しました。日中、通貨は1あたり44.94の安値と46.52の高値で取引されました。
TriCo Bancsharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
44.94 46.52
1年のレンジ
35.20 51.02
- 以前の終値
- 45.05
- 始値
- 45.27
- 買値
- 46.48
- 買値
- 46.78
- 安値
- 44.94
- 高値
- 46.52
- 出来高
- 260
- 1日の変化
- 3.17%
- 1ヶ月の変化
- 5.02%
- 6ヶ月の変化
- 17.26%
- 1年の変化
- 12.87%
