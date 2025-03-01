KurseKategorien
Währungen / TCBK
Zurück zum Aktien

TCBK: TriCo Bancshares

45.94 USD 0.54 (1.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TCBK hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.87 bis zu einem Hoch von 46.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die TriCo Bancshares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCBK News

Tagesspanne
45.87 46.65
Jahresspanne
35.20 51.02
Vorheriger Schlusskurs
46.48
Eröffnung
46.36
Bid
45.94
Ask
46.24
Tief
45.87
Hoch
46.65
Volumen
45
Tagesänderung
-1.16%
Monatsänderung
3.80%
6-Monatsänderung
15.89%
Jahresänderung
11.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K