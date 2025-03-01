Währungen / TCBK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TCBK: TriCo Bancshares
45.94 USD 0.54 (1.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TCBK hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.87 bis zu einem Hoch von 46.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die TriCo Bancshares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCBK News
- Fifth Third Hikes Quarterly Dividend by 8.1%: Can the Momentum Last?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why TriCo (TCBK) is a Great Dividend Stock Right Now
- TriCo (TCBK) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- TriCo Bancshares Rewards Shareholders With 9% Dividend Hike
- TriCo Bancshares increases quarterly dividend by 9.1% to $0.36
- TriCo (TCBK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- TriCo (TCBK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- TriCo earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- TriCo (TCBK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- East West Bancorp (EWBC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sierra Bancorp (BSRR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate TriCo (TCBK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Tri Counties Bank Announces Business and Commercial Banking Expansion
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- TriCo Bancshares Announces Quarterly Cash Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Tagesspanne
45.87 46.65
Jahresspanne
35.20 51.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.48
- Eröffnung
- 46.36
- Bid
- 45.94
- Ask
- 46.24
- Tief
- 45.87
- Hoch
- 46.65
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -1.16%
- Monatsänderung
- 3.80%
- 6-Monatsänderung
- 15.89%
- Jahresänderung
- 11.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K