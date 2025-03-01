Divisas / TCBK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TCBK: TriCo Bancshares
45.05 USD 0.35 (0.78%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TCBK de hoy ha cambiado un 0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.54, mientras que el máximo ha alcanzado 45.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TriCo Bancshares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCBK News
- Fifth Third Hikes Quarterly Dividend by 8.1%: Can the Momentum Last?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why TriCo (TCBK) is a Great Dividend Stock Right Now
- TriCo (TCBK) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- TriCo Bancshares Rewards Shareholders With 9% Dividend Hike
- TriCo Bancshares increases quarterly dividend by 9.1% to $0.36
- TriCo (TCBK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- TriCo (TCBK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- TriCo earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- TriCo (TCBK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- East West Bancorp (EWBC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sierra Bancorp (BSRR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate TriCo (TCBK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Tri Counties Bank Announces Business and Commercial Banking Expansion
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- TriCo Bancshares Announces Quarterly Cash Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Rango diario
44.54 45.93
Rango anual
35.20 51.02
- Cierres anteriores
- 44.70
- Open
- 44.76
- Bid
- 45.05
- Ask
- 45.35
- Low
- 44.54
- High
- 45.93
- Volumen
- 189
- Cambio diario
- 0.78%
- Cambio mensual
- 1.78%
- Cambio a 6 meses
- 13.65%
- Cambio anual
- 9.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B