Валюты / TCBK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TCBK: TriCo Bancshares
44.70 USD 0.39 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCBK за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.36, а максимальная — 45.00.
Следите за динамикой TriCo Bancshares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TCBK
- Fifth Third Hikes Quarterly Dividend by 8.1%: Can the Momentum Last?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why TriCo (TCBK) is a Great Dividend Stock Right Now
- TriCo (TCBK) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- TriCo Bancshares Rewards Shareholders With 9% Dividend Hike
- TriCo Bancshares increases quarterly dividend by 9.1% to $0.36
- TriCo (TCBK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- TriCo (TCBK) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- TriCo earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- TriCo (TCBK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- East West Bancorp (EWBC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Sierra Bancorp (BSRR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate TriCo (TCBK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Tri Counties Bank Announces Business and Commercial Banking Expansion
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- TriCo Bancshares Announces Quarterly Cash Dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Дневной диапазон
44.36 45.00
Годовой диапазон
35.20 51.02
- Предыдущее закрытие
- 45.09
- Open
- 45.00
- Bid
- 44.70
- Ask
- 45.00
- Low
- 44.36
- High
- 45.00
- Объем
- 194
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 12.76%
- Годовое изменение
- 8.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.