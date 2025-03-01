货币 / TCBK
TCBK: TriCo Bancshares
44.98 USD 0.28 (0.63%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TCBK汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点44.54和高点45.37进行交易。
关注TriCo Bancshares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
44.54 45.37
年范围
35.20 51.02
- 前一天收盘价
- 44.70
- 开盘价
- 44.76
- 卖价
- 44.98
- 买价
- 45.28
- 最低价
- 44.54
- 最高价
- 45.37
- 交易量
- 38
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- 1.63%
- 6个月变化
- 13.47%
- 年变化
- 9.23%
