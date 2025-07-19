Dövizler / TBB
TBB: AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066
23.74 USD 0.10 (0.42%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TBB fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.71 ve Yüksek fiyatı olarak 23.80 aralığında işlem gördü.
AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TBB haberleri
Günlük aralık
23.71 23.80
Yıllık aralık
21.55 24.88
- Önceki kapanış
- 23.84
- Açılış
- 23.74
- Satış
- 23.74
- Alış
- 24.04
- Düşük
- 23.71
- Yüksek
- 23.80
- Hacim
- 65
- Günlük değişim
- -0.42%
- Aylık değişim
- 5.28%
- 6 aylık değişim
- 3.67%
- Yıllık değişim
- -3.10%
21 Eylül, Pazar