TBB: AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066
23.84 USD 0.05 (0.21%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TBB hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.67 bis zu einem Hoch von 23.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.67 23.86
Jahresspanne
21.55 24.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.79
- Eröffnung
- 23.75
- Bid
- 23.84
- Ask
- 24.14
- Tief
- 23.67
- Hoch
- 23.86
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 5.72%
- 6-Monatsänderung
- 4.10%
- Jahresänderung
- -2.69%
