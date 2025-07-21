KurseKategorien
TBB: AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066

23.84 USD 0.05 (0.21%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TBB hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.67 bis zu einem Hoch von 23.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.67 23.86
Jahresspanne
21.55 24.88
Vorheriger Schlusskurs
23.79
Eröffnung
23.75
Bid
23.84
Ask
24.14
Tief
23.67
Hoch
23.86
Volumen
95
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
5.72%
6-Monatsänderung
4.10%
Jahresänderung
-2.69%
