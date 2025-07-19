Валюты / TBB
TBB: AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066
23.91 USD 0.17 (0.71%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TBB за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.88, а максимальная — 24.10.
Следите за динамикой AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.88 24.10
Годовой диапазон
21.55 24.88
- Предыдущее закрытие
- 24.08
- Open
- 24.09
- Bid
- 23.91
- Ask
- 24.21
- Low
- 23.88
- High
- 24.10
- Объем
- 219
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 6.03%
- 6-месячное изменение
- 4.41%
- Годовое изменение
- -2.41%
