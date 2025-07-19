КотировкиРазделы
Валюты / TBB
Назад в Рынок акций США

TBB: AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066

23.91 USD 0.17 (0.71%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TBB за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.88, а максимальная — 24.10.

Следите за динамикой AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TBB

Дневной диапазон
23.88 24.10
Годовой диапазон
21.55 24.88
Предыдущее закрытие
24.08
Open
24.09
Bid
23.91
Ask
24.21
Low
23.88
High
24.10
Объем
219
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
6.03%
6-месячное изменение
4.41%
Годовое изменение
-2.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.