通貨 / TBB
TBB: AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066

23.84 USD 0.05 (0.21%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TBBの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり23.67の安値と23.86の高値で取引されました。

AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.67 23.86
1年のレンジ
21.55 24.88
以前の終値
23.79
始値
23.75
買値
23.84
買値
24.14
安値
23.67
高値
23.86
出来高
95
1日の変化
0.21%
1ヶ月の変化
5.72%
6ヶ月の変化
4.10%
1年の変化
-2.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K