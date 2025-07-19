通貨 / TBB
TBB: AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066
23.84 USD 0.05 (0.21%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TBBの今日の為替レートは、0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり23.67の安値と23.86の高値で取引されました。
AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TBB News
1日のレンジ
23.67 23.86
1年のレンジ
21.55 24.88
- 以前の終値
- 23.79
- 始値
- 23.75
- 買値
- 23.84
- 買値
- 24.14
- 安値
- 23.67
- 高値
- 23.86
- 出来高
- 95
- 1日の変化
- 0.21%
- 1ヶ月の変化
- 5.72%
- 6ヶ月の変化
- 4.10%
- 1年の変化
- -2.69%
