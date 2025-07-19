Divisas / TBB
TBB: AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066
23.79 USD 0.12 (0.50%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TBB de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.76, mientras que el máximo ha alcanzado 24.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AT&T Inc 5.350% Global Notes due 2066. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
23.76 24.01
Rango anual
21.55 24.88
- Cierres anteriores
- 23.91
- Open
- 23.94
- Bid
- 23.79
- Ask
- 24.09
- Low
- 23.76
- High
- 24.01
- Volumen
- 85
- Cambio diario
- -0.50%
- Cambio mensual
- 5.50%
- Cambio a 6 meses
- 3.89%
- Cambio anual
- -2.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B