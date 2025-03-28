Dövizler / TARA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TARA: Protara Therapeutics Inc
3.19 USD 0.02 (0.62%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TARA fiyatı bugün -0.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.12 ve Yüksek fiyatı olarak 3.23 aralığında işlem gördü.
Protara Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TARA haberleri
- Protara Beats Q2 Loss Estimates
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.03%
- Protara Therapeutics: Marching On To A Hopefully Eventful Back Half Of 2025 (NASDAQ:TARA)
- Protara Therapeutics names new Chief Commercial Officer
- Protara Therapeutics stock drops following interim trial results
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Protara Therapeutics: Speculative Buy On Promising TARA-002 Trial Results
Günlük aralık
3.12 3.23
Yıllık aralık
1.60 10.48
- Önceki kapanış
- 3.21
- Açılış
- 3.12
- Satış
- 3.19
- Alış
- 3.49
- Düşük
- 3.12
- Yüksek
- 3.23
- Hacim
- 295
- Günlük değişim
- -0.62%
- Aylık değişim
- 1.92%
- 6 aylık değişim
- -24.59%
- Yıllık değişim
- 77.22%
21 Eylül, Pazar