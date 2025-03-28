货币 / TARA
TARA: Protara Therapeutics Inc
3.03 USD 0.04 (1.30%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TARA汇率已更改-1.30%。当日，交易品种以低点3.02和高点3.12进行交易。
关注Protara Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TARA新闻
- Protara Beats Q2 Loss Estimates
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.03%
- Protara Therapeutics: Marching On To A Hopefully Eventful Back Half Of 2025 (NASDAQ:TARA)
- Protara Therapeutics names new Chief Commercial Officer
- Protara Therapeutics stock drops following interim trial results
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Protara Therapeutics: Speculative Buy On Promising TARA-002 Trial Results
日范围
3.02 3.12
年范围
1.60 10.48
- 前一天收盘价
- 3.07
- 开盘价
- 3.07
- 卖价
- 3.03
- 买价
- 3.33
- 最低价
- 3.02
- 最高价
- 3.12
- 交易量
- 166
- 日变化
- -1.30%
- 月变化
- -3.19%
- 6个月变化
- -28.37%
- 年变化
- 68.33%
