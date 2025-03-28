Currencies / TARA
TARA: Protara Therapeutics Inc
3.07 USD 0.09 (2.85%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TARA exchange rate has changed by -2.85% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 3.06 and at a high of 3.20.
Follow Protara Therapeutics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
TARA News
- Protara Beats Q2 Loss Estimates
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.03%
- Protara Therapeutics: Marching On To A Hopefully Eventful Back Half Of 2025 (NASDAQ:TARA)
- Protara Therapeutics names new Chief Commercial Officer
- Protara Therapeutics stock drops following interim trial results
- Protara Therapeutics: Speculative Buy On Promising TARA-002 Trial Results
Daily Range
3.06 3.20
Year Range
1.60 10.48
- Previous Close
- 3.16
- Open
- 3.14
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 3.06
- High
- 3.20
- Volume
- 370
- Daily Change
- -2.85%
- Month Change
- -1.92%
- 6 Months Change
- -27.42%
- Year Change
- 70.56%
