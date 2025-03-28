QuotazioniSezioni
TARA
TARA: Protara Therapeutics Inc

3.19 USD 0.02 (0.62%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TARA ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.12 e ad un massimo di 3.23.

Intervallo Giornaliero
3.12 3.23
Intervallo Annuale
1.60 10.48
Chiusura Precedente
3.21
Apertura
3.12
Bid
3.19
Ask
3.49
Minimo
3.12
Massimo
3.23
Volume
295
Variazione giornaliera
-0.62%
Variazione Mensile
1.92%
Variazione Semestrale
-24.59%
Variazione Annuale
77.22%
