Valute / TARA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TARA: Protara Therapeutics Inc
3.19 USD 0.02 (0.62%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TARA ha avuto una variazione del -0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.12 e ad un massimo di 3.23.
Segui le dinamiche di Protara Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TARA News
- Protara Beats Q2 Loss Estimates
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.03%
- Protara Therapeutics: Marching On To A Hopefully Eventful Back Half Of 2025 (NASDAQ:TARA)
- Protara Therapeutics names new Chief Commercial Officer
- Protara Therapeutics stock drops following interim trial results
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Protara Therapeutics: Speculative Buy On Promising TARA-002 Trial Results
Intervallo Giornaliero
3.12 3.23
Intervallo Annuale
1.60 10.48
- Chiusura Precedente
- 3.21
- Apertura
- 3.12
- Bid
- 3.19
- Ask
- 3.49
- Minimo
- 3.12
- Massimo
- 3.23
- Volume
- 295
- Variazione giornaliera
- -0.62%
- Variazione Mensile
- 1.92%
- Variazione Semestrale
- -24.59%
- Variazione Annuale
- 77.22%
21 settembre, domenica