通貨 / TARA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TARA: Protara Therapeutics Inc
3.21 USD 0.18 (5.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TARAの今日の為替レートは、5.94%変化しました。日中、通貨は1あたり3.03の安値と3.24の高値で取引されました。
Protara Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TARA News
- Protara Beats Q2 Loss Estimates
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.03%
- Protara Therapeutics: Marching On To A Hopefully Eventful Back Half Of 2025 (NASDAQ:TARA)
- Protara Therapeutics names new Chief Commercial Officer
- Protara Therapeutics stock drops following interim trial results
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Protara Therapeutics: Speculative Buy On Promising TARA-002 Trial Results
1日のレンジ
3.03 3.24
1年のレンジ
1.60 10.48
- 以前の終値
- 3.03
- 始値
- 3.06
- 買値
- 3.21
- 買値
- 3.51
- 安値
- 3.03
- 高値
- 3.24
- 出来高
- 293
- 1日の変化
- 5.94%
- 1ヶ月の変化
- 2.56%
- 6ヶ月の変化
- -24.11%
- 1年の変化
- 78.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K