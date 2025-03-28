Валюты / TARA
TARA: Protara Therapeutics Inc
3.07 USD 0.09 (2.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TARA за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.06, а максимальная — 3.20.
Следите за динамикой Protara Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TARA
Дневной диапазон
3.06 3.20
Годовой диапазон
1.60 10.48
- Предыдущее закрытие
- 3.16
- Open
- 3.14
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 3.06
- High
- 3.20
- Объем
- 370
- Дневное изменение
- -2.85%
- Месячное изменение
- -1.92%
- 6-месячное изменение
- -27.42%
- Годовое изменение
- 70.56%
