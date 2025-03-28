Währungen / TARA
TARA: Protara Therapeutics Inc
3.14 USD 0.07 (2.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TARA hat sich für heute um -2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.12 bis zu einem Hoch von 3.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Protara Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TARA News
- Protara Beats Q2 Loss Estimates
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.03%
- Protara Therapeutics: Marching On To A Hopefully Eventful Back Half Of 2025 (NASDAQ:TARA)
- Protara Therapeutics names new Chief Commercial Officer
- Protara Therapeutics stock drops following interim trial results
- Crude Oil Down 2%; Roper Technologies Increases 2025 Outlook - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Galmed Pharmaceuticals (NASDAQ:GLMD)
- Dow Jumps Over 150 Points; Domino's Pizza Posts Upbeat Earnings - CG Oncology (NASDAQ:CGON), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- This UroGen Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Korro Bio (NASDAQ:KRRO), CG Oncology (NASDAQ:CGON)
- Protara Therapeutics: Speculative Buy On Promising TARA-002 Trial Results
Tagesspanne
3.12 3.23
Jahresspanne
1.60 10.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.21
- Eröffnung
- 3.12
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Tief
- 3.12
- Hoch
- 3.23
- Volumen
- 144
- Tagesänderung
- -2.18%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- -25.77%
- Jahresänderung
- 74.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K