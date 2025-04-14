Dövizler / TAL
TAL: TAL Education Group American Depositary Shares
11.14 USD 0.06 (0.54%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TAL fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.04 ve Yüksek fiyatı olarak 11.26 aralığında işlem gördü.
TAL Education Group American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
11.04 11.26
Yıllık aralık
8.50 15.30
- Önceki kapanış
- 11.20
- Açılış
- 11.23
- Satış
- 11.14
- Alış
- 11.44
- Düşük
- 11.04
- Yüksek
- 11.26
- Hacim
- 5.857 K
- Günlük değişim
- -0.54%
- Aylık değişim
- 6.10%
- 6 aylık değişim
- -16.05%
- Yıllık değişim
- -6.47%
21 Eylül, Pazar