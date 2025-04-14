通貨 / TAL
TAL: TAL Education Group American Depositary Shares
11.20 USD 0.14 (1.23%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TALの今日の為替レートは、-1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり10.98の安値と11.33の高値で取引されました。
TAL Education Group American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
10.98 11.33
1年のレンジ
8.50 15.30
- 以前の終値
- 11.34
- 始値
- 11.17
- 買値
- 11.20
- 買値
- 11.50
- 安値
- 10.98
- 高値
- 11.33
- 出来高
- 6.633 K
- 1日の変化
- -1.23%
- 1ヶ月の変化
- 6.67%
- 6ヶ月の変化
- -15.60%
- 1年の変化
- -5.96%
