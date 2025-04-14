Валюты / TAL
TAL: TAL Education Group American Depositary Shares
11.10 USD 0.11 (1.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TAL за сегодня изменился на 1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.99, а максимальная — 11.22.
Следите за динамикой TAL Education Group American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.99 11.22
Годовой диапазон
8.50 15.30
- Предыдущее закрытие
- 10.99
- Open
- 11.03
- Bid
- 11.10
- Ask
- 11.40
- Low
- 10.99
- High
- 11.22
- Объем
- 5.048 K
- Дневное изменение
- 1.00%
- Месячное изменение
- 5.71%
- 6-месячное изменение
- -16.35%
- Годовое изменение
- -6.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.