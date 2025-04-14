Währungen / TAL
TAL: TAL Education Group American Depositary Shares
11.20 USD 0.14 (1.23%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TAL hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.98 bis zu einem Hoch von 11.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die TAL Education Group American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TAL News
Tagesspanne
10.98 11.33
Jahresspanne
8.50 15.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.34
- Eröffnung
- 11.17
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- Tief
- 10.98
- Hoch
- 11.33
- Volumen
- 6.633 K
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- 6.67%
- 6-Monatsänderung
- -15.60%
- Jahresänderung
- -5.96%
