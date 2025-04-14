KurseKategorien
TAL: TAL Education Group American Depositary Shares

11.20 USD 0.14 (1.23%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TAL hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.98 bis zu einem Hoch von 11.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die TAL Education Group American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
10.98 11.33
Jahresspanne
8.50 15.30
Vorheriger Schlusskurs
11.34
Eröffnung
11.17
Bid
11.20
Ask
11.50
Tief
10.98
Hoch
11.33
Volumen
6.633 K
Tagesänderung
-1.23%
Monatsänderung
6.67%
6-Monatsänderung
-15.60%
Jahresänderung
-5.96%
